Giresun'da örtü yangını (2)

Giresun'un Eynesil ilçesinde orman ve çalılıkta çıkan örtü yangın, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerden ilk belirlemelere göre 80 dönümlük alan etkilendi.

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