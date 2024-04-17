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        Giresun'da örtü yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIGiresun'un Eynesil ilçesinde orman ve çalılıkta çıkan örtü yangın, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:45 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:50
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        Giresun'da örtü yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Giresun'un Eynesil ilçesinde orman ve çalılıkta çıkan örtü yangın, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerden ilk belirlemelere göre 80 dönümlük alan etkilendi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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