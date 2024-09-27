Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'un ilk kadın ahisi mesleğini 40 yıldır sürdürüyor

        Giresun'da "Yılın Ahisi" seçilen Dilek Emine Domaçoğlu, 40 yıldır motorlu araç ön düzen ayarcılığı ve lastikçilik işini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'un ilk kadın ahisi mesleğini 40 yıldır sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da "Yılın Ahisi" seçilen Dilek Emine Domaçoğlu, 40 yıldır motorlu araç ön düzen ayarcılığı ve lastikçilik işini sürdürüyor.

        Giresun Sanayi Sitesi'nde kayınpederinin yanında 20 yaşında mesleğe başlayan ve eşi ile işini devam ettiren Domaçoğlu (60), bu yıl kentte "Yılın Ahisi" seçildi.

        Mesleğini severek yapan ve aynı zamanda kentin ilk kadın ahisi seçilen Domaçoğlu, sanayi sitesindeki dükkanında işini uzun yıllar daha sürdürmek istiyor.

        Domaçoğlu, AA muhabirine, bir kadın olarak bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Çevresinden olumlu tepkiler aldığını ifade eden Domaçoğlu, "İşi yapınca yorgunluklarınız bir tarafa gidiyor, mutlu oluyorsunuz. Yapabilmek de önemli, karşı tarafın takdiri de önemli." dedi.

        Domaçoğlu, sanayi esnafının aile gibi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Sabah başlar akşam bitiririz, kendi ailelerimizden daha çok buradayız. Gelenlerle ailece görüştüklerimiz var, çocuklarını, torunlarını, anne babalarını biliriz. Esnaflık bu, esnaf ve zanaatkar olmanın tüm vasıflarını yerine getirmeye çalışıyoruz."

        Mesleğe başladığı ilk yıllarda kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Domaçoğlu, "Sanayide bir kadının çalışması o zamanlar çok yeniydi hatta yoktu. Sonradan kadınların burada var olması gerektiği, aslında sanayinin zor bir yer olmadığı düşüncesine vesile olduk." diye konuştu.

        Domaçoğlu, kadın ya da erkek işi diye bir şey olmadığına işaret ederek, "Burada o kadar çok kadın var ki işlerini başarıyla yapıyorlar, masalarının başındalar. Ben biraz daha dışarıdayım. Gelen müşteriler burada kadın olduğunu görünce, onlara da bir rahatlık geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığını belirten Domaçoğlu, dükkana gelen müşterileri yaptığı işten memnun olunca kendisinin de mutlu olduğunu kaydetti.

        Dilek Emine Domaçoğlu, "Yılın Ahisi" seçilerek 40 yıllık emeğinin takdir edilmesinin kendisini çok memnun ettiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        Trump, Zelenskiy ile görüşecek
        Trump, Zelenskiy ile görüşecek
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”

        Benzer Haberler

        Bulancak Belediyesi öğrencilere ücretsiz online eğitim desteği sunacak
        Bulancak Belediyesi öğrencilere ücretsiz online eğitim desteği sunacak
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Giresun'da ziyaretlerde bulund...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Giresun'da ziyaretlerde bulund...
        Fatih Erbakan: İsrail'e karşı Müslüman ülkelerin varlıkları yaptırım gücü o...
        Fatih Erbakan: İsrail'e karşı Müslüman ülkelerin varlıkları yaptırım gücü o...
        Eynesil'de voleybol turnuvası düzenlendi
        Eynesil'de voleybol turnuvası düzenlendi
        Espiye'de öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu
        Espiye'de öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu
        Giresun ve Ordu'da Ahilik Haftası kutlandı
        Giresun ve Ordu'da Ahilik Haftası kutlandı