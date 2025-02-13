Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Kanserle mücadelede ahşap oyma hobisiyle moral buldu

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da 55 yaşındaki İnci Arslantürk, meme kanseri tedavisi sürecinde hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını geliştirerek atölye açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanserle mücadelede ahşap oyma hobisiyle moral buldu
        ABONE OL

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da 55 yaşındaki İnci Arslantürk, meme kanseri tedavisi sürecinde hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını geliştirerek atölye açtı.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Arslantürk, yaklaşık 3 yıl önce çeşitli nedenlerle İstanbul'dan Giresun'a taşındı.

        Giresun'a yerleştikten bir süre sonra meme kanseri tanısı konan bir çocuk annesi Arslantürk, tedaviye başladı.

        Tedavi sürecinde moralini yüksek tutmak amacıyla hobi arayışına giren İnci Arslantürk, arkadaşının tavsiyesi üzerine ahşap oyma sanatıyla ilgilenmeye karar verdi.

        Çeşitli kurslara katılarak ahşabı işlemeyi öğrenen Arslantürk, 2 yıl önce Hacımiktat Mahallesi'nde kurduğu atölyede sipariş üzerine masa, sandalye, model araba ve tablo gibi çeşitli ürünler imal ediyor.

        - "Ahşaba hayat vermeye çalışıyorum"

        İnci Arslantürk, AA muhabirine, kanser tedavisi sürecinde boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla hobi edinmeye karar verdiğini söyledi.

        Öneri üzerine başladığı ahşap sanatını çok sevdiğini anlatan Arslantürk, bu sanatın hastalığı atlatmasında yararını gördüğüne inandığını dile getirdi.

        Arslantürk, teşhis konulduğunda ilk zamanlar kötü şeyler hissettiğini belirterek, "Tedavi süreci çok zordu ama sonrasında iyi şeyler oldu. Sabahları buraya gelip bir şeyler yapmak beni psikolojik anlamda çok rahatlattı. Hastalığımı yenmemde çok büyük etken oldu." dedi.

        Kanseri yendiğini ancak rutin kontrollerin devam ettiğini vurgulayan Arslantürk, şöyle devam etti:

        "2,5 yıldır ahşaba hayat vermeye çalışıyorum. Fuarlarda yer alıyoruz. Farklı fuarlara gitmek için hazırlıklarımız sürüyor. İstanbul başta olmak üzere Antalya, Alanya ve Bodrum gibi yerlere de çeşitli ahşap ürünleri gönderiyoruz. Bundan sonra da umarım bu şekilde devam edeceğiz."

        Arslantürk, sipariş üzerine üretim yaptığını ifade ederek, "Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz aslında. İnsanlar evlerinde görmek istedikleri ürünleri bizimle paylaşıyorlar. Biz de onların istedikleri ürünleri imal ediyoruz. Amacımız insanları mutlu etmek." diye konuştu.

        İnci Arslantürk, ilerleyen dönemlerde ürünlerini yurt dışına pazarlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?

        Benzer Haberler

        Güce'de muhtarlık irtibat bürosu açıldı
        Güce'de muhtarlık irtibat bürosu açıldı
        Giresun'da Harşit Zaferi ve şehitleri anıldı
        Giresun'da Harşit Zaferi ve şehitleri anıldı
        Giresun'da silah ve sahte içki operasyonu
        Giresun'da silah ve sahte içki operasyonu
        Giresun'daki heyelanlarda ortaya çıkan kaya parçaları yol çalışmalarında de...
        Giresun'daki heyelanlarda ortaya çıkan kaya parçaları yol çalışmalarında de...
        Giresun'daki bıçaklı kavganın şüphelisi gözaltına alındı
        Giresun'daki bıçaklı kavganın şüphelisi gözaltına alındı
        Giresun'da heyelan riski nedeniyle 3 binanın tahliyesine karar verildi
        Giresun'da heyelan riski nedeniyle 3 binanın tahliyesine karar verildi