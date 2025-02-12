Giresun'daki heyelanlarda ortaya çıkan kaya parçaları yol çalışmalarında değerlendiriliyor

Açıklamada, son olarak Görele ilçesine bağlı Zıva grup yolunda meydana gelen heyelanda büyük kaya parçalarının yolda değerlendirildiği ve çalışma maliyetinde tasarruf sağlandığı kaydedildi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde zaman zaman yaşanan heyelanlardaki kaya parçalarının değerlendirilmesi için proje başlatıldığı belirtildi.

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