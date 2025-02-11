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        Giresun'da heyelan riski nedeniyle 3 binanın tahliyesine karar verildi

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde heyelan riski dolayısıyla 3 bina için tahliye kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:40
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        Giresun'da heyelan riski nedeniyle 3 binanın tahliyesine karar verildi
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        Giresun'un Çanakçı ilçesinde heyelan riski dolayısıyla 3 bina için tahliye kararı alındı.

        Valilikten edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nin Ölüçlü ve Gümüşlü mevkilerinde meydana gelen heyelanların ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) teknik elemanlarınca inceleme yapıldı.

        Gümüşlü mevkisinde daha önce gerçekleşen heyelan sonucu düzenlenen teknik raporla, bir bina için önlem önerilerek ayrıntılı jeolojik, jeoteknik etüt çalışmaları yapılması istendi.

        İlgili alanda bugün meydana gelen heyelanlar sonucunda da teknik inceleme gerçekleştirildi.

        İncelemeler sonucunda, Gümüşlü mevkisinde söz konusu konutla beraber 2 binanın daha heyelandan etkilenmesi üzerine 3 bina için boşaltma tutanağı düzenlenerek nakil kararı alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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