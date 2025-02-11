Türk fındığı Rusya'da PRODEXPO 2025 fuarında tanıtıldı

Türk fındığı, Rusya'da düzenlenen PRODEXPO 2025 fuarında tanıtıldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk fındığının tanıtımında rota Kuzey Asya'ya çevrildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen PRODEXPO 2025 fuarına İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile 3-7 Şubat tarihleri arasında katılım sağlandı.

Bisküvi, çikolata, şekerli e unlu mamuller, pastacılık ürünleri başta olmak üzere birçok sektör ürünleri sergilenen fuarda, önemli bir içerik maddesi olarak kullanılan Türk fındığı da ziyaretçilere tanıtıldı.

Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyük fuar organizasyonu olan PRODEXPO'da Türk fındığının insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin gıda profesyonellerine bilgilendirmeler yapıldı.

Fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi.

Fuarda ikili görüşmeler yoluyla ithalatçıların fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruları da cevaplandırıldı.