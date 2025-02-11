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        Giresun'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Giresun'un Bulancak ve Görele ilçelerinde sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:30
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        Giresun'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Giresun'un Bulancak ve Görele ilçelerinde sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Bulancak ilçesinde jandarma ekiplerince S.I. ve H.A'nın adreslerinde yapılan aramada 4 litre el yapımı etil alkol ve 1 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi.

        Görele ilçesinde de H.B'nin adresinde yapılan aramada ​​​​​​6 litre etil alkol elde edildi.

        Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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