Giresun'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görele ilçesinde de H.B'nin adresinde yapılan aramada ​​​​​​6 litre etil alkol elde edildi.

Bulancak ilçesinde jandarma ekiplerince S.I. ve H.A'nın adreslerinde yapılan aramada 4 litre el yapımı etil alkol ve 1 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi.

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