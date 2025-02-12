Giresun'daki bıçaklı kavganın şüphelisi gözaltına alındı
Giresun'da 17 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giresun'da 17 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Atatürk Meydanında önceki gün meydana gelen olayda F.A'yı (22) bıçaklayarak kaçtığı belirlenen M.K'nin (17) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan yaralanan F.A'nın, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor.
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