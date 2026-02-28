Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da AK Parti ve Memur-Sen'den 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Giresun İl Başkanlığı ile Memur-Sen Giresun Şube Başkanlığınca, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da AK Parti ve Memur-Sen'den 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Giresun İl Başkanlığı ile Memur-Sen Giresun Şube Başkanlığınca, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve parti üyeleri, Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

        İl Kadın Kolları Başkanı Fatmanur Çakır Öztürk, 28 Şubat sürecinin siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbe olduğunu belirtti.

        Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış darbenin, ülke insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusu olduğunu vurgulayan Çakır, AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını kaydetti.

        Çakır, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye hizmet etme kararlılığını ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma iradesini yılmadan sürdüreceklerini ifade etti.

        Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, Memur-Sen Giresun Şube Başkanlığı öncülüğünde Atatürk Meydanı'nda toplandı.

        Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Giresun Şube Başkanı Engin Öztürk, milli iradeyi yok etmek amacıyla 29 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat darbesini unutturmayacaklarını söyledi.

        Bütün darbeler gibi 28 Şubat darbesinin de toplum, siyaset, idare, inanç, ticaret, ekonomi, yargı ve eğitim olmak üzere hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçladığını aktaran Öztürk, milletin iradesi ve değerlerinin kamusal alandan çıkartılmaya çalışıldığını kaydetti.

        Öztürk, sendika olarak her zaman sivil iradeden, özgürlüklerden ve adaletten yana olduklarının altını çizerek, ülkenin aynı acıları bir daha yaşamaması için azim ve kararlılıkla vesayete, darbeci güçlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?

        Benzer Haberler

        Giresun'da lüks cipe 4 bin liralık gümrük zararı nedeniyle el konulduğu ort...
        Giresun'da lüks cipe 4 bin liralık gümrük zararı nedeniyle el konulduğu ort...
        Alagöz Maden'in Giresun'daki çevre tahribatına yargı "dur" dedi
        Alagöz Maden'in Giresun'daki çevre tahribatına yargı "dur" dedi
        Eğribel Tüneli girişinde çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Eğribel Tüneli girişinde çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Eğribel Tüneli girişinde çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı
        Eğribel Tüneli girişinde çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama
        Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama