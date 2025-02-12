Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da silah ve sahte içki operasyonu

        Giresun'un Dereli ilçesinde silah ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da silah ve sahte içki operasyonu
        ABONE OL

        Giresun'un Dereli ilçesinde silah ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince ilçede kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında N.B. gözaltına aldı.

        Zanlının aracı ile ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet 7.65 milimetre çapında el yapımı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 57 adet tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 5 litre etil alkol ve 2 litre el yapımı içki elde edildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Giresun'daki heyelanlarda ortaya çıkan kaya parçaları yol çalışmalarında de...
        Giresun'daki heyelanlarda ortaya çıkan kaya parçaları yol çalışmalarında de...
        Giresun'daki bıçaklı kavganın şüphelisi gözaltına alındı
        Giresun'daki bıçaklı kavganın şüphelisi gözaltına alındı
        Giresun'da heyelan riski nedeniyle 3 binanın tahliyesine karar verildi
        Giresun'da heyelan riski nedeniyle 3 binanın tahliyesine karar verildi
        Espiye'de Ericek İlkokulu ve Ortaokulu yenilendi
        Espiye'de Ericek İlkokulu ve Ortaokulu yenilendi
        Giresun'da genç imalatçı Karabörk bıçağını geleceğe taşımayı hedefliyor
        Giresun'da genç imalatçı Karabörk bıçağını geleceğe taşımayı hedefliyor
        Giresun'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Giresun'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı