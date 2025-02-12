Giresun'da silah ve sahte içki operasyonu

Zanlının aracı ile ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet 7.65 milimetre çapında el yapımı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 57 adet tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 5 litre etil alkol ve 2 litre el yapımı içki elde edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince ilçede kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında N.B. gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.