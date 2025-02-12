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        Giresun'da Harşit Zaferi ve şehitleri anıldı

        Giresun'da, 1. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgaline karşı verilen mücadele, zafer ve şehitler için anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:24
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        Giresun'da Harşit Zaferi ve şehitleri anıldı
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        Giresun'da, 1. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgaline karşı verilen mücadele, zafer ve şehitler için anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Valilik koordinesinde Harşit Savunması Vakfı ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce Tirebolu ilçesinde düzenlenen anma etkinliğine katılanlar, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Kuşkayası Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü.

        Mücadelede şehit olan 193 askerin isminin yazılı olduğu anıtın açılışı sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Harşit Savunması Vakfı Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, burada yaptığı açıklamada, Harşit savunmasının tarihin en önemli kırılma noktalarından birisi olduğunu söyledi.

        Bu savunma ve zaferin, Karadeniz'in Çanakkale'si olarak nitelendirildiğini dile getiren Özkaya, iki savaşın da savunma savaşı olduğunu, Rus ordularının Harşit bölgesinde durdurulduğunu aktardı.

        Özkaya, Kop Dağı ve Harşit'te yapılan mücadelelerin önemini vurgulayarak, "Ruslar Harşit'i geçemeyince Harşit zaferi oluşuyor. Harşit zaferinin ülkemiz, milletimiz ve bu toprakların vatan olması için çok önemli bir yeri var." dedi.

        Bölgede binlerce şehidin olduğunu dile getiren Özkaya, şöyle devam etti:

        "Hem o şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onlara vefa borcumuzu ödemek, yoklukla mücadele etmiş ve bu savaşı kazanmış ecdadımıza olan evlatlık vazifemizi yerine getirmek istiyoruz. Harşit zaferini hem ulusal hem uluslararası kamuoyunda tekrar canlandırmak, kamuoyunun dikkatini çekmek için bu zaferin dönüm noktası olan 12 Şubat 1918'in sene-i devriyesinde yani 107. yılında Harşit zaferini kutluyoruz."

        Özkaya, Orman Genel Müdürlüğü tarafından şehitlik camisi, müze ve anıtların olduğu bir alan inşa edildiğini, bu alanda her yıl 12 Şubat'ta Harşit zaferinin kutlanacağını sözlerine ekledi.

        Fidan dikimininin de yapıldığı etkinliğe kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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