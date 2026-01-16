Giresun'dan Osmaniye'ye atanan Vali Serdengeçti için veda programı düzenlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Giresun'dan Osmaniye'ye atanan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti için veda programı organize edildi.



Serdengeçti, bir restoranda düzenlenen programda, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla tüm hizmetleri hak, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun olarak yerine getirmeye özen gösterdiğini söyledi.



Giresun'un tarihi derinliği, medeniyet birikimi, doğal güzellikleri, vatan ve bayrak sevgisiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Serdengeçti, hizmet etmekten şeref duyduğu Giresunluların da başının tacı olduğunu belirtti.



Serdengeçti, her zaman gönlünde ayrı bir yere sahip olacak Giresunlu hemşehrilerine kapısının daima açık olacağını dile getirerek "Lütfen Osmaniye'de bir hemşehriniz olduğunu unutmayın. Her zaman sizi kucaklayacak bir kardeşiniz var. Bizim için güçlü bağlar oluşturan bu güzel şehir daima anılarımızın en özel yerine sahip olarak kalacaktır. Bu şehirde yaşayan binlerce Giresunlunun sıcaklığıyla, dostluğuyla, mertliğiyle ayrılıyorum." dedi.



Protokol üyelerince Serdengeçti'ye Giresun'u simgeleyen çeşitli hediyeler verildi.

