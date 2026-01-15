Giresun'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

Giresun'un Dereli ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı. Kent merkezinde vatandaşlar tarafından fark edilen şahin, belediye görevlilerine teslim edildi. Veterinerde yapılan sağlık kontrollerinde vücudunda çeşitli yaralar olduğu belirlenen Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

