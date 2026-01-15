Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

        Giresun'un Dereli ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:25 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:25
        Giresun'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı
        Giresun'un Dereli ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

        Kent merkezinde vatandaşlar tarafından fark edilen şahin, belediye görevlilerine teslim edildi.

        Veterinerde yapılan sağlık kontrollerinde vücudunda çeşitli yaralar olduğu belirlenen Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

