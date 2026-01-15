Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 19:09 Güncelleme: 15.01.2026 - 19:09
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Giresun merkez, Bulancak ve Espiye ilçelerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında, ikametlerinde bulunan S.T, O.K, M.K, A.A, E.D. ve E.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

