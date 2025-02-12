Güce'de muhtarlık irtibat bürosu açıldı

Güce ilçesinde muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla irtibat bürosu hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, açılış töreninde, muhtarların köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Halkın sorunlarının yerinde irdelenmesi ve devletle olan iletişiminin sağlanması noktasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirten Boduroğlu, "Yaptırdığımız irtibat bürosuyla vatandaşlar muhtarlarına istedikleri zaman ulaşabilecekler. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza daha güzel hizmet etme arzusundayız." dedi.

Merkez Mahallesi Muhtarı Ömer Usta da irtibat bürosu için Başkan Boduroğlu'na muhtarlar adına teşekkür etti.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Enis Aksoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.