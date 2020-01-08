Giresun’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun'un Bulancak ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.



Alınan bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Pazarsuyu köyü Şardağ Düz mevkisinde bulunan tarım alanları ve bazı mahalleler sular altında kaldı. Bulancak Belediyesi ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

GİRESUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.