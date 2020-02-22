Baba evinin yandığını gören adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

– Giresun’un Bulancak ilçesinde doğup büyüdüğü evin yandığını gören adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye Mahallesi İncüvez Sokak’ta kullanılmayan 2 katlı yarı ahşap bir binada akşam saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını yan taraftaki evden gören ve yanan evin baba evi olduğu belirtilen İbrahim Okay (66) olay yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlenen Okay’ın kalp hastası olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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