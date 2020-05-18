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Giresun Belediyesi’nden şehrin dört bir yanında 19 Mayıs etkinliği

İHA

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Uluslararası Giresun Aksu Festivalini korona virüs salgınından dolayı kutlanamayacak olması nedeniyle Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle vatandaşlara halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı.

Giresun Belediyesi’nden şehrin dört bir yanında 19 Mayıs etkinliği

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Uluslararası Giresun Aksu Festivalini korona virüs salgınından dolayı kutlanamayacak olması nedeniyle Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle vatandaşlara halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı.
Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla hem 19 Mayıs etkinlikleri hem de Uluslararası Giresun Aksu Festivali etkinliklerinin iptal edilmesi nedeniyle Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla 18, 19, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde belirlenen yerlerde Belediye Konservatuvarı tarafından konser verilecek ve Halk Oyunları gösterisi düzenlenecek.
Bugün Giresun’un Merkez ilçesine bağlı Güre Mahallesi Can Yücel Parkında vatandaşlar için halk oyunları gösterisi yapıldı ve ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri sosyal mesafe kuralına riayet ederek halk oyunları gösterisini izlediler ve müzik dinletisi ile moral buldular. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından gösteriyi izlediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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