Bulancak’ta yeni hizmet binası yapılırken, eskisi yıkılıyor Bulancak Belediyesi, yeni hizmet binasının inşaatını hızla tamamlarken, eski hizmet binasının yıkımını gerçekleştirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulancak’ta yeni hizmet binası yapılırken, eskisi yıkılıyor Bulancak Belediyesi, yeni hizmet binasının inşaatını hızla tamamlarken, eski hizmet binasının yıkımını gerçekleştirecek

İHA

Bulancak’ta yeni hizmet binası yapılırken, eskisi yıkılıyor Bulancak Belediyesi, yeni hizmet binasının inşaatını hızla tamamlarken, eski hizmet binasının yıkımını gerçekleştirecek

Giresun’un Bulancak ilçesinde yapımı devam eden yeni hizmet binasının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Recep Yakar, “Kaba inşaatı biten yeni hizmet binamızın inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah bu yılsonundan önce yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız. Belediyemizin eski hizmet binasının yıkım işini de ihale yoluyla verdik. Bu hafta içinde yıkım başlıyor. Aslında bu bir yıkım değil, tarihi bir dönüşümün başlangıcıdır. 63 yıl hizmet veren belediyemizin eski hizmet binasının yıkımıyla oluşacak alan meydan alanına katılacak olup, eskiden 1.5 dönüm olan meydan alanımızı 3.5 dönüme çıkarmış olacağız. Bu alanın altı otopark üstü meydan olarak düzenlenecek ve proje tamamlandığında Bulancak çok daha modern ve geniş bir kent meydanına ve güzel bir Belediye hizmet binasına kavuşmuş olacak. Bu dönüşüme imza atmak bize nasip olduğu için ayrıca gururluyuz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Belediye Başkanı Yakar, ilçede kentsel dönüşümün sadece belediye binasıyla kalmadığını da ifade ederek, ilçenin eski eğitim kurumlarından biri olan 1958’de yapılan Gazi Ortaokulu’nun da yıkılarak daha modern ve çevreye yakışır bir projeyle yeniden yapılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da artan Covid-19 vakaları vatandaşları tedirgin ediyor Doğu Karadeniz illeri içinde son bir haftada en fazla vaka artışı Giresun'da yaşandı
YEREL HABERLER Giresun’da artan Covid-19 vakaları vatandaşları ...
Hakan Keleş: "3 maç, 3 final" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Ligde bizim için kolay maç yok, her maç final maçı"
YEREL HABERLER Hakan Keleş: "3 maç, 3 final" GZT Giresunspor Teknik ...
Şehidin ismi parkta yaşayacak
YEREL HABERLER Şehidin ismi parkta yaşayacak