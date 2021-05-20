Acil iniş yapan helikopterdeki askeri personelin sağlık durumu iyi

Giresun’un Tirebolu ilçesine acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter personelinin ilçede misafir edildiği belirtildi.
CHP Tirebolu İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci, yaptığı açıklamada, “Akşam saatlerinde Azerbaycan’dan Merzifon’a giden Mİ17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile TireboluYalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Merzifon’a eğitim için götürülen Azerbaycanlı askeri personellerin de sağlık durumları gayet iyi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu akşam ilçe halkımızın misafiridir” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.