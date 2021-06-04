Kazada hayatını kaybeden küçük Zafer, toprağa verildi



Gülşen MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Zafer Ceylan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Adem Coşkun yönetimindeki 34 PHV 58 plakalı otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer Ceylan'a çarptı. Kazada, küçük Zafer yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Zafer Ceylan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Adem Coşkun ise polis tarafından gözaltına alındı.

`ZAFER NEREDESİN, BEN DE YANINA GELECEĞİM´

Zafer Ceylan´ın cansız bedeni, otopsi için Giresun Adlı Tıp Merkezi´ne gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından küçük çocuk, Güzelyurt köyünde toprağa verildi. Güçlükte ayakta duran Yılmaz Ceylan (72), "Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Hatice Yılmaz´ı (39) ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ablaları da küçük Zafer´in ardından gözyaşı döktü. Yılmaz ve Hatice Ceylan'ın 7 kızdan sonra tek erkek çocuğu olan küçük Zafer'den geriye, ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

`4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ´

Saraycık Köyü Muhtarı Cafer Kesik, "Köyün içinden geçen D-865 karayolunda araçlar hız kurallarına uymuyor. Bu nedenle 2005 yılından bugüne kadar 4 çocuk trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı. 50 kilometre hız sınırı var ama kimse uymuyor. O nedenle hız kesici kasislerin konulmasını talep ediliyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar Gülşen MUTLU

2021-06-04 13:32:24



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