Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun ilk büyük sürprizine Karacabey Belediyespor imza attı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey, 5. tur maçında konuk olduğu Süper Lig ekibi Giresunspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla kupa dışına itti.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karacabey'i son 16 turuna taşıyan golleri 10 ve 32'de Ömer Kuşan, 50 ve 68'de Abdullah Balıkçı ile 84'te penaltıdan Fatih Aktay kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada rakibinin pas hatasını değerlendiren Ömer, hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, meşin yuvarlağı çaprazdan ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada Karacabey’de Abdullah’ın pasını alan Ömer, ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
50. dakikada rakip savunmadan seken topu hızla götüren Abdullah, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
68. dakikada Karacabey’de savunma arkasına sarkan Abdullah, ceza sahası sol çaprazda kaleciyi de geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-4
84. dakikada Abdullah’a yapılan faulde hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fatih, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5
Stat: Çotanak
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Emir Eray Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx, Melis Özçiğdem
Giresuspor: Ferhat x, Talha x (Hayrullah dk. 46 x), Mejia x, Doğan Can x (Sainz dk. 46 x), Rahmetullah x (Sergio dk. 60 x), Oğulcan x (Bajic dk. 60 x), Ramon Arias x, Murat Cem x (Kuwas dk. 46 x), Alexis Perez x, Savicevic x, Faruk Can
Karacabey Belediyespor: Hüseyin xx (Miraçcan dk. 90+2 ?), Yusuf xx, Ömer xxx (Tuğay dk. 68 x), Muhammet xx, Kadir xx (İlke dk. 90+2 x), Abdullah xxx, Erdem xx (Berke dk. 90+2 ?), Mustafa xx, Fatih xxx, Onur xx, Sadık xx
Goller: Ömer Kuşan (dk. 10, 32), Abdullah Balıkçı (dk. 50, 68), Fatih Aktay (dk. 84 pen.) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Talha Ulvan, Sergio Junior, Borja Sainz (Giresunspor), Kadir Turhan, Onur Karakabak (Karacabey Belediyespor)
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