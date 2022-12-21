Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun ilk büyük sürprizine Karacabey Belediyespor imza attı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey, 5. tur maçında konuk olduğu Süper Lig ekibi Giresunspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla kupa dışına itti.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karacabey'i son 16 turuna taşıyan golleri 10 ve 32'de Ömer Kuşan, 50 ve 68'de Abdullah Balıkçı ile 84'te penaltıdan Fatih Aktay kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada rakibinin pas hatasını değerlendiren Ömer, hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, meşin yuvarlağı çaprazdan ağlara gönderdi. 0-1

32. dakikada Karacabey’de Abdullah’ın pasını alan Ömer, ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

50. dakikada rakip savunmadan seken topu hızla götüren Abdullah, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

68. dakikada Karacabey’de savunma arkasına sarkan Abdullah, ceza sahası sol çaprazda kaleciyi de geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-4

84. dakikada Abdullah’a yapılan faulde hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fatih, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5