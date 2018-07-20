Türkiye’deki girişimlere 2018'in ilk yarısında toplamda 27.5 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bu rakamın 8.5'i yılın ikinci çeyreğinde geçekleşti. Startsup.watch’un açıkladığı veriler, 2018'in ilk 6 ayında yerli girişimlere yapılan yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre 18.6 milyon dolar kadar düştüğünü gösteriyor. Sadece ikinci çeyreklere bakıldığında da, 2018'in ikinci çeyreğinde yatırımların geçen yıla göre 11.3 milyon dolar düşüş kaydettiği ortaya çıkıyor. Yılın ikinci çeyreğinde 16 girişime yapılan yatırımlarla birlikte ilk yarıda yatırım alan girişim sayısı 34'ü bulurken geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 45 olarak ölçülmüştü. İlk yarıdaki yatırımların tutarı ve adedi geçen yıla göre düşmüş olsa bile, bu dönemde kaydedilen 27.5 milyon dolarlık yatırım tutarı 2010 yılının tamamında yerli girişimlere yapılan 19.1 milyon dolarlık yatırım seviyesini aşmış durumda.
8 'EXIT' GERÇEKLEŞTİ
2018'in ikinci çeyreğinde yapılan yatırımlara bakıldığında, sırasıyla seyahat, fintek, gayrimenkul, paylaşım ekonomisi ve restaurant alanlarının tercih edildiği görülüyor. Söz konusu 3 aylık dönemde 8 girişimin satışı (exit) gerçekleşirken, bunlardan en büyüğüne hisselerinin yüzde 75'i için Alibaba Grup'tan 600 milyon dolar alan Trendyol imza attı.
2018'in ilk yarısında girişimlere yapılan yatırımların 7.1 milyon dolarını tohum yatırımlar, 2.2 milyon dolarını seri A yatırımlar, 14.2 milyon dolarını seri B yatırımlar ve 4 milyon dolarını da seri c yatırımlar oluşturdu. Rakamlar, yatırımcıların yeni kurulan girişimlerden daha fazla ileri seviyedeki girişimlere yöneldiğini göstermesi bakımından önem taşıyor. Bu dönemde yapılan yatırımların yüzde 16'sının kurumsal yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiğini de ekleyelim. Zira, yılbaşından bu yana 6 yeni kurumsal yatırım sermayesi ekosistemde faaliyetlerine başladı.
AVRUPA'DA 19, ORTADOĞU'DA 5'İNCİYİZ
Yılın ikinci çeyreğinde Avrupa'da en çok girişim yatırımı çeken ülke 2.4 milyon dolar ile İngiltere olurken, bu dönemde Fransa girişimlerine 885 milyon dolar yatırım çekerek ikinci ve Almanya 808 milyon dolar ile üçüncü oldu. Türkiye ise yılın ikinci çeyreğinde girişimlerine yapılan yaklaşık 9 milyon dolarlık yatırım tutarı ile Avrupa'da 19'uncu sırada bulunuyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise Türkiye, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın ardından en çok yatırım alan 5'inci ülke konumunda bulunuyor.
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