Sürdürülebilir enerji için inovasyon üreticisi InnoEnergy, başlangıç aşamasındaki girişimlere yönelik programını duyurdu. Primer ön-hızlandırma programı ile Orta ve Doğu Avrupa'daki yenilikçi girişimcileri hızlandırma ve yatırım programlarına katılıma hazır hale getirmek hedefleniyor.

4 haftalık program, aralarında Türkiye’nin de olduğu 12 InnoEnergy Merkezi’nde yürütülecek. Programda, profesyonel mentorlar, endüstri uzmanları ve deneyimli girişimciler tarafından yönetilen 40 saatlik teori ve uygulama atölye çalışmaları yer alacak.

İHTİYAÇLARA GÖRE UYARLANIYOR

Primer’de, hukuk ve IP korumadan pazarlama sunumlarının tasarımına ve çevik metodolojiye kadar birçok konu ele alınıyor. Girişimcilere, kendilerine uygun iş modellerini seçme ve uyarlama, maddi kaynakları artırma yöntemleri, pazarlama ve satış stratejisinin nasıl oluşturulacağı öğretiliyor.

Ayrıca liderlik becerilerini ve takım yönetimini de içeren sosyal beceri eğitimleri veriliyor. Program, katılımcı startup'ların ihtiyaçlarına göre uyarlanıyor.

'GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

InnoEnergy Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika İş Geliştirme Direktörü Christo Balinow, "Hızlandırma programlarımıza başvuranlar arasında mükemmel ürünleri olan birçok startup'ın, pazarda başarılı olmak için gerekli kritik iş becerilerine sahip olmadıklarını fark ettik. Bu bilgi açığını kapatmak ve bölgedeki girişimcilik potansiyelini artırmak için Primer'i oluşturduk" diye konuştu.

12 MERKEZDE YÜRÜTÜLECEK

Primer programı tüm takımların dörder dakikalık sunum yaptığı bir Demo Günü ile sona eriyor. Programın sonunda startup'lar, niyet mektubu, ürünleri pazara sunuş stratejisi, yol haritası ve rekabet ortamı gibi potansiyel yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bir dizi çıktı geliştiriyorlar.

Primer'in yeni dönemi, aralarında Türkiye’nin de olduğu 12 InnoEnergy Merkezi’nde yürütülecek. Programın pilot sürümü geçtiğimiz ilkbaharda Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya’da gerçekleşmişti. Bugün itibariyle 50'den fazla girişimci Primer programını tamamlamış durumda.

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