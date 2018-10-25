Sürdürülebilir enerji için inovasyon üreticisi InnoEnergy, başlangıç aşamasındaki girişimlere yönelik programını duyurdu. Primer ön-hızlandırma programı ile Orta ve Doğu Avrupa'daki yenilikçi girişimcileri hızlandırma ve yatırım programlarına katılıma hazır hale getirmek hedefleniyor.
4 haftalık program, aralarında Türkiye’nin de olduğu 12 InnoEnergy Merkezi’nde yürütülecek. Programda, profesyonel mentorlar, endüstri uzmanları ve deneyimli girişimciler tarafından yönetilen 40 saatlik teori ve uygulama atölye çalışmaları yer alacak.
İHTİYAÇLARA GÖRE UYARLANIYOR
Primer’de, hukuk ve IP korumadan pazarlama sunumlarının tasarımına ve çevik metodolojiye kadar birçok konu ele alınıyor. Girişimcilere, kendilerine uygun iş modellerini seçme ve uyarlama, maddi kaynakları artırma yöntemleri, pazarlama ve satış stratejisinin nasıl oluşturulacağı öğretiliyor.
Ayrıca liderlik becerilerini ve takım yönetimini de içeren sosyal beceri eğitimleri veriliyor. Program, katılımcı startup'ların ihtiyaçlarına göre uyarlanıyor.
'GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'
InnoEnergy Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika İş Geliştirme Direktörü Christo Balinow, "Hızlandırma programlarımıza başvuranlar arasında mükemmel ürünleri olan birçok startup'ın, pazarda başarılı olmak için gerekli kritik iş becerilerine sahip olmadıklarını fark ettik. Bu bilgi açığını kapatmak ve bölgedeki girişimcilik potansiyelini artırmak için Primer'i oluşturduk" diye konuştu.
12 MERKEZDE YÜRÜTÜLECEK
Primer programı tüm takımların dörder dakikalık sunum yaptığı bir Demo Günü ile sona eriyor. Programın sonunda startup'lar, niyet mektubu, ürünleri pazara sunuş stratejisi, yol haritası ve rekabet ortamı gibi potansiyel yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bir dizi çıktı geliştiriyorlar.
Primer'in yeni dönemi, aralarında Türkiye’nin de olduğu 12 InnoEnergy Merkezi’nde yürütülecek. Programın pilot sürümü geçtiğimiz ilkbaharda Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya’da gerçekleşmişti. Bugün itibariyle 50'den fazla girişimci Primer programını tamamlamış durumda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.