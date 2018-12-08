4 | 29

"O GÖRÜNTÜLER AVUKATIMIN ELİNDE"



O haberlere açıklık getiren Karaca, "Bu konuyla alakalı hukuksal bir süreç başlattım. Haberler kesinlikle yalan. Otel de bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Güvenlik kameralarının görüntüleri avukatımın elinde. Durup duruken böyle bir haber çıkması çok saçma. Çünkü ben kavgacı bir insan değilim, ne bir kaprisim var ne de bir derdim. Alkol içip, kavga çıkartacak bir yapıya sahip değilim" diye konuştu.