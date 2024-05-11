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        Haberler Spor Voleybol Gizem Örge: Oynadığımız her turnuvada kupayı kazanmak istiyoruz - Voleybol Haberleri

        Gizem Örge: Oynadığımız her turnuvada kupayı kazanmak istiyoruz

        Fenerbahçe forması giyen milli voleybolcu Gizem Örge, mücadele ettikleri her turnuvada kupa kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:29
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        "Her kupayı kazanmak istiyoruz"
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        FIVB Milletler Ligi (VNL) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bu yaz mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı liberosu Gizem Örge, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini aktaran Örge, "Kampa çok yoğun başladık. Ama heyecanı ve motivasyonu gerçekten çok büyük bir yaz. Milletler Ligi bizim için çok önemli. Oynadığımız her turnuvada kupayı kazanmak istiyoruz. Onun dışında da olimpiyatlara iyi hazırlanabilmek çok önemli. Olimpiyatlara en iyi halimizle gitmek istiyoruz" dedi.

        Başantrenör Daniele Santarelli ve ekibiyle iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyen 31 yaşındaki libero, "Geçen yaz tüm ülke gördü. İnanılmaz enerjisi yüksek biri. Onun sırrı da tek başına değil, muazzam bir ekibi var. Antrenörlük kısmında da büyük bir takım işi var. O yüzden bunu çok iyi başarıyorlar. Onların enerjisi de bize aynı şekilde geçiyor. O yüzden büyük bir motivasyon, keyifle antrenman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe ile bu sezon Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Örge, kazanılan kupayı sarı-lacivertli taraftarlara armağan ettiğini dile getirdi. CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda ettikleri için üzgün olduklarını sözlerine ekleyen Gizem Örge, "Tabii ki sezonu yine iki kupayla bitirdik. Hepsi birbirinden değerli kupalar ama gözümüz CEV Şampiyonlar Ligi’ndeydi. Kısmet olmadı, talihsiz bir şekilde yarı finalde elendik. Yine de lig kupasıyla bitirmek ve iki sene üst üste aynı başarıyı yakalamak da önemliydi bizim için. O yüzden bu kupa Fenerbahçe ailesine armağan olsun. Benim için çok zor bir seneydi, çok stresli bir seneydi. Hiç kolay olmadı. Benim yorgunluğumun yüzde 50’si stresmiş dedim sezon bittiğinde" şeklinde konuştu.

        Fenerbahçeli taraftarlara destekleri için teşekkür eden Örge, "Onların desteği çok önemli. Sonuçta bu sene çok ciddi bir seyirci kitlesinin desteğiyle oynadık. Voleybola olan ilgi de sevgi de çok ciddi derecede arttı. Bu bizim için çok önemli. Fenerbahçe taraftarı zaten her zaman yanımızda. Voleybol bu kadar popüler değilken de yanımızaydı. Onların desteği ve gelip bizi izlemeleri çok kıymetli" diyerek sözlerini noktaladı.

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