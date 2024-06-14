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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gizli Geçit'ten 'Bakımsız Aşk'

        Gizli Geçit'ten 'Bakımsız Aşk'

        Gitar ve vokalde Serkan Ertekin, davulda Hakan Ertekin ve basta Ozan Musluoğlu'dan oluşan Gizli Geçit, ilk single'ı "Bakımsız Aşk" müzik severlerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 00:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:31
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        Gizli Geçit'ten 'Bakımsız Aşk'
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        Gitar ve vokalde müzikal geçmişinin yanı sıra ödüllü bir film yönetmeni, tasarımcı ve illüstratör de olan çok yönlü sanatçı Serkan Ertekin, davulda bugüne kadar Hot Duck, Conflict, Aralık, Fango gruplarında da davul çalan Hakan Ertekin ve basta yerli caz sahnesinin sevilen isimlerinden Ozan Musluoğlu'dan oluşan Gizli Geçit, ilk single’ı “Bakımsız Aşk” ile şimdi tüm dijital platformlarda yayında.

        Kendilerini ve müziklerini lirik, melodik ve zaman zaman da agresif olarak tanımlayan Gizli Geçit; cazdaki müzikal altyapılarını şarkılarına da armonik olarak yansıtıyor.

        Grubun ilk single’ı olan sözleri ve bestesi Serkan Ertekin’in imzasını taşıyan “Bakımsız Aşk” ilişki içerisindeki aşıkların kayıp duygularının altını çizen enerjik bir aşk şarkısı olarak dinleyicilerle buluşuyor. Atmosferik elektro gitarlar dinleyicilerin hayal dünyalarına girebilmeleri için bir kapı aralarken ritmik davul ve bas ikilisi şarkıyı bir adım ileri taşımayı başarıyor. Vokal, gitar ve synth’de Serkan Ertekin, davulda Hakan Ertekin, bassta Ozan Musluoğlu ve klavyede Adem Gülşen’in yer aldığı parçanın back vokallerinde ise Ayfer Dönmez gruba eşlik ediyor. Mix & Mastering’de Erkan Adlin’in yer aldığı “Bakımsız Aşk”ın prodüktör ve aranjörlüğünün yanı sıra görsel tasarımda da yine Serkan Ertekin’in imzası bulunuyor.

        Şarkıyla eş zamanlı olarak dinleyicilerle buluşturulan “Bakımsız Aşk”ın klibinin yönetmen koltuğunda Serkan Ertekin otururken, görüntü yönetmenliğini Arda Süsoy ve Zahiri Memet Efendi imzası bulunuyor. Şarkının ruhuna paralel olarak hayat bulan ve Marmaris Akyaka ile İstanbul Gizli Geçit Stüdyosu’nda çekimleri tamamlanan klibin prodüksiyonunu Hakan Ertekin üstlenirken, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” tiyatro oyununun yanı sıra “Bir İstanbul Zamanı” ve “Hatırla Sevgili” dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Ayfer Dönmez de klipte yer alıyor.

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