Glütensiz yiyeceklerin şefleri Çorum'da yetişiyor

Çorum Çölyak Derneğince hayata geçirilen "Glütensiz Üret Sağlıklı Tüket" projesi kapsamında kurulan mutfakta geleceğin glütensiz yiyeceklerini yapacak şefler eğitim görüyor.
Çorum Çölyak Derneği, çölyak hastalarının günlük hayatta karşılaştıkları sıkıntıları gidermek ve ömür boyu yapmaları gereken glüten diyetine yardımcı olmak amacıyla projeyi hayata geçirdi.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde glütensiz mutfak kuruldu.
Türkiye'de ilk kez bir dernek tarafından kurulan glütensiz mutfakta 30 kursiyer, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Glütensiz Yemek Şefi Süleyman Engin tarafından glütensiz yiyecek hazırlama eğitimi alıyor.
Toplam 190 saat sürecek eğitimin ardından kursiyerler, Türkiye'deki bütün çölyak hastaları için glütensiz yiyecekler üretecek.
Dernek başkanı Fatma Müjgan Demir, çölyak hastalarının glütensiz beslenmesinin hem ciddi bir maliyet hem de ürünün bulunması açısından ciddi bir zorluk getirdiğini söyledi.
Kurs sayesinde çölyak hastalarının istedikleri yemeği çok daha düşük maliyetle kendilerinin hazırlayabileceğini dile getiren Demir, "Projenin en büyük faydası, doğru reçetelerle sağlıklı şekilde çocuklarımıza ürün çıkartmak. Çölyaklı çocuklarımız, örneğin sıcak simide hasret. Burada verdiğimiz eğitimle herkes kendi evinde glütensiz simidini yapabilecek. Kimi zaman paranız olsa bile istediğiniz ürünü bulamıyorsunuz. Bu proje sayesinde hastalarımız istediği yemeği çok daha ucuza, çok daha sağlıklı şekilde hazırlayabilecek" dedi.
Kursa katılanların tamamının çölyak hastası ya da hasta yakını olduğuna işaret eden Fatma Müjgan Demir, kursun ardından glütensiz şef olacak kursiyerlerin de diğer hasta ve yakınlarına eğitim vereceğini kaydetti.
Demir, kursiyerlerin, kurs süresince öğrendikleri yemek tariflerinden de bir kitap bastırıp Türkiye'deki çölyak derneklerine ulaştıracaklarını belirtti.
"BU KURSTA ÖĞRENDİKLERİMİZ BİZİM İÇİN YAŞAM KAYNAĞI"
Kursiyerlerden Hacer Şengöz ise 3 yıl önce çölyak hastası olduğunu öğrendiğini, o günden beri glüten diyeti yaptığını aktardı.
Glütensiz yiyecek bulmakta güçlük çektiğini dile getiren Şengöz, "Glüten olmadan hamuru bir arada tutmanın imkanı yoktu. Şimdi hocamız hangi maddelerin ne kadar oranda birbiri ile karıştırılacağını bize öğretiyor." diye konuştu.
Artık glütensiz ekmek yapabildiklerini anlatan Hacer Şengöz, "Ekmeğimizi kuru fasulyeye banamıyorduk. Çünkü ekmeklerimiz hemen dağılıyordu. Artık kendi yaptığımız ekmeğimizi tüketebiliyoruz. Bu kursta öğrendiklerimiz bizim için yaşam kaynağı gibi oldu" ifadesini kullandı.
Şef Süleyman Engin de 10 yıldır glütensiz beslenme üzerine çalıştığını, bu sürede geliştirdiği formları çölyak hastalarıyla paylaştığını belirtti.
Glütensiz mutfağın matematiksel hesaplardan oluştuğuna dikkati çeken Engin, şunları kaydetti: "Çorum'da şimdiye kadarki en uzun soluklu eğitim programıyla formüllerimi hastalarımıza aktarıyorum. Kursiyerlerimiz burada edindikleri bilgileri diğer hastalarla da paylaşacak. Böylelikle formüllerimiz hastalar arasında elden ele yayılacak. Dolayısıyla bu proje, Türkiye'de rol model olarak alınıp diğer illerde de uygulanmalı."
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