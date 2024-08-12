Edinburgh Üniversitesi'nden arkeologlar, Şanlıurfa merkeze 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri'nde bilinen en eski güneş takviminin bulunduğunu öne sürdü.

Göbeklitepe'deki takvim, eski zaman tutma yöntemlerine ve uygarlık değişimlerinin potansiyel izlerine ışık tuttu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 12 bin yıl öncesine tarihlenen sütunlardaki oymalar, zamanı ve mevsimleri takip etmeye yarayan bir sistemi tasvir ediyor.

Edinburgh Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, taş sütunlarıyla bilinen Göbeklitepe'nin bilinen en eski güneş takvimi kaydına sahip olabileceğini belirtti.

HER BİR V ŞEKLİ BİR GÜNÜ TEMSİL EDİYOR OLABİLİR!

Sütunların üzerine kazınmış her bir V şeklindeki sembolün tek bir günü temsil edebileceği sonucu çıkarıldı.

Çalışmayla 12 ay ve ilave 11 gün dahil olmak üzere 365 günü kapsayan ve ileri bir zaman anlayışına işaret eden bir takvim tespit edildiği ifade edildi.

Araştırmaya göre özellikle yaz gündönümü, muhtemelen o dönemin yaz takımyıldızını temsil eden kuş benzeri bir figürün boynunda bir V sembolüyle tasvir ediliyor.

Bu takvimin, bilinen diğer ay-güneş takvimlerinden binlerce yıl öncesine ait olabileceği ve ilk insanların göksel olayları nasıl gözlemleyip kaydettiklerine dair fikir verebileceği belirtiliyor.