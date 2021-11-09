Gökcan Sanlıman'dan hayranına klip sürprizi! 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Gökcan Sanlıman, 'Loş Bir Sokakta' isimli dördüncü stüdyo albümünün ikinci şarkısı 'Bi T-Shirt Bi Kot'u dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sanlıman, şarkısının video görüntülerini hayranları arasından seçilen Kayra adındaki genç kız ile sürpriz bir şekilde buluşarak gerçekleştirdi.

Kemal Başbuğ'un görüntülediği videoda sadece kendisinin olacağını düşünen genç kız, Gökcan Sanlıman’ın klibe dahil olmasıyla büyük bir sürpriz yaşadı.

Kameralara yansıyan bu anların tamamı ise 'Bi T-Shirt Bi Kot'un klibini oluşturdu.

Gökcan Sanlıman'ın dördüncü albümü 'Loş Bir Sokakta'nın ikinci şarkısı 'Bi T-Shirt Bi Kot'a çektiği doğaçlama video klip, tüm dijital müzik platformlarında ve müzik kanallarında yerini aldı.