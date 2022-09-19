"HAYALLERİMİN ÜSTÜNDE BİR DÜĞÜN OLDU"

40 yaşındaki oyuncu, "Her şey çok güzel geçti. Bugün tam bir ay oldu. Apar topar hazırlanmamıza rağmen hayallerimin üstünde bir düğün oldu. Gelinliği bile set arasında bakıyordum. Bazen çok özenmediğin, uğraşmadığın şeyler çok güzel çıkar ya benim için de öyle oldu. Belki de bazen çok da uğraşmamak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.