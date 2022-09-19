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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile gece gezmesinde

Geçtiğimiz şubat ayında müzisyen Emir Ersoy ile evlenen oyuncu Gökçe Bahadır, dün akşam eşiyle birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı

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  • Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile gece gezmesinde - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Emir Ersoy ile mutlu birlikteliği süren Gökçe Bahadır, geçtiğimiz akşam eşiyle birlikte Etiler'deydi.
  • Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile gece gezmesinde - Magazin haberleri

    Bir mekandan çıkarken görüntülenen çift, basın mensuplarına teşekkür ettikten sonra otomobilleriyle oradan ayrıldı.
  • Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile gece gezmesinde - Magazin haberleri

    ALAÇATI'DA EVLENDİLER

    Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da nikah masasına oturmuştu. Bahadır, geçtiğimiz aylarda düğünü ve evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.
  • Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile gece gezmesinde - Magazin haberleri

    "HAYALLERİMİN ÜSTÜNDE BİR DÜĞÜN OLDU"

    40 yaşındaki oyuncu, "Her şey çok güzel geçti. Bugün tam bir ay oldu. Apar topar hazırlanmamıza rağmen hayallerimin üstünde bir düğün oldu. Gelinliği bile set arasında bakıyordum. Bazen çok özenmediğin, uğraşmadığın şeyler çok güzel çıkar ya benim için de öyle oldu. Belki de bazen çok da uğraşmamak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile gece gezmesinde - Magazin haberleri

    "EVLENDİK, ERTESİ GÜNÜ SETE GİTTİM"

    Evlendikten sonra hayatında bir değişiklik olmadığını söyleyen Gökçe Bahadır, "Cicim ayı bile olmadı. Her şey aynı devam ediyor. Gayet evlendik ve ertesi gün sete gittim. Benim set hayatım, onun konserleri hiçbir şey değişmedi" şeklinde konuşmuştu.
  • Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile gece gezmesinde - Magazin haberleri

    Bahadır, "Düğün sonrası hayal kırıklıklarınız oldu mu? Sizi aramayan dostlarınız, üzüldükleriniz var mı?" sorusuna da "Öyle bir şey olmadı. Çünkü bizim düğün kısıtlıydı. Aile arasında küçük bir düğün yaptık. Sonrasında beraber olamadıklarımızla burada bir araya gelip, yemek yedik" yanıtını vermişti.

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