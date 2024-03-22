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        Haberler Gündem Güncel Gökçeada ve Bozcaada'ya bayram tatilinde ek sefer

        Gökçeada ve Bozcaada'ya bayram tatilinde ek sefer

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan firma, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artırma kararı aldı. 42 sefer düzenlenecek adalara gerektiğinde ek seferler yapılabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:21
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        Gökçeada ve Bozcaada'ya bayram tatilinde ek sefer
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        9 Nisan'da başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bozcaada ve Gökçeada'ya ek seferler yapılacak.

        GESTAŞ Deniz Ulaşım firmasından yapılan açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak.

        Tatilci yoğunluğunun beklendiği bu süreçte adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması için günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı.

        Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek.

        Güncel sefer bilgisine "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.

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