Gökhan Güney, 1954 yılında Reyhanlı'da doğmuş, Türk şarkıcı ve bestecidir.
Arap asıllıdır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Güney’in çocukluk hayatı bu ilçede geçti. 1967 yılında İstanbul’a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.
Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa’da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul’a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında ‘Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.
Yeşilçam’da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80’li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.
2010'lu yılların başlarında İstanbul'un Kozyatağı semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" adlı mekanı açmış , daha sonra da devretmiştir.
Albümler
- 1979 : Garibin Çilesi Ölünce Biter
- 1980 : Sevgi Dünyası
- 1981 : Dertsiz Gün Görmedim
- 1982 : Çaresizim
- 1983 : Sensiz Yaşamaya Alışacağım
- 1984 : Yaşadıkça
- 1985 : Melek Yüzlüm (Bayar Müzik)
- 1986 : Öpmek Geldi İçimden (Bayar Müzik)
- 1986 : Senden Bana Yar Olmaz
- 1987 : Tanrı Seni Korusun (Bayar Müzik)
- 1987 : Alışacağım
- 1987 : Çekilmez Çileler
- 1988 : Sana Can Dayanmaz (Bayar Müzik)
- 1989 : Anla Beni-Gözümün Bebeği
- 1989 : Korkuyorum
- 1989 : Dost Yaraları
- 1990 : Nazar Değmesin
- 1991 : 91'e Merhaba (Bayar Müzik)
- 1992 : Sana Da Mı Geldiler (Bayar Müzik)
- 1992 : Anla Beni
- 1993 : Güneş Yeniden Doğuyor
- 1994 : Söz Veriyorum
- 1994 : Nazlı Nazlı
- 1995 : Yeter Sevgilim
- 1996 : Kahrolası Gururum
- 1997 : Geceler
- 1998 : Klasikler
- 1999 : Benim Sevdam
- 2002 : Eski Zaman Anılarım
- 2005 : Yine Mi Sen
Filmleri
- Garibin Çilesi Ölünce Biter (1979)
- Sevgi Dünyası (1980)
- Günah Defteri (1981)
- Talih Kuşu (1982)
- Gözüm Gibi Sevdim (1982)
- Hülyam (1982)
- Aşk Adası (1983)
- Candan Sevmeli (1985)
- Sensizliğe Alışacağım (1985)
- Ayrılık Acısı (1985)
- Melek Yüzlüm (1985)
- Gün Akşam Oldu (1986)
- Sevdan Öldürdü Beni(1986)
- Sevdim Seni (1987)
- Tutsak (1987)
- Sana Can Dayanmaz (1988)
- Bir Umut Uğruna(1991)
- Özlem(1985)
- Kaderim (1987)
- Gözüm Gibi Sevdim
Bugüne kadar birçok başarılı albümede imza atan Gökhan Güney,Güneş Yeniden Doğuyor,Geceler,Benim Sevdam,Eski Zaman Anılarım, gibi daha birçok albümle dinleyicisi ile buluştu.
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