Gökhan Güney, 1954 yılında Reyhanlı'da doğmuş, Türk şarkıcı ve bestecidir.

Arap asıllıdır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Güney’in çocukluk hayatı bu ilçede geçti. 1967 yılında İstanbul’a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.

Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa’da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul’a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında ‘Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.

Yeşilçam’da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80’li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.

2010'lu yılların başlarında İstanbul'un Kozyatağı semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" adlı mekanı açmış , daha sonra da devretmiştir.

Albümler

1979 : Garibin Çilesi Ölünce Biter

1980 : Sevgi Dünyası

1981 : Dertsiz Gün Görmedim

1982 : Çaresizim

1983 : Sensiz Yaşamaya Alışacağım

1984 : Yaşadıkça

1985 : Melek Yüzlüm (Bayar Müzik)

1986 : Öpmek Geldi İçimden (Bayar Müzik)

1986 : Senden Bana Yar Olmaz

1987 : Tanrı Seni Korusun (Bayar Müzik)

1987 : Alışacağım

1987 : Çekilmez Çileler

1988 : Sana Can Dayanmaz (Bayar Müzik)

1989 : Anla Beni-Gözümün Bebeği

1989 : Korkuyorum

1989 : Dost Yaraları

1990 : Nazar Değmesin

1991 : 91'e Merhaba (Bayar Müzik)

1992 : Sana Da Mı Geldiler (Bayar Müzik)

1992 : Anla Beni

1993 : Güneş Yeniden Doğuyor

1994 : Söz Veriyorum

1994 : Nazlı Nazlı

1995 : Yeter Sevgilim

1996 : Kahrolası Gururum

1997 : Geceler

1998 : Klasikler

1999 : Benim Sevdam

2002 : Eski Zaman Anılarım

2005 : Yine Mi Sen

Filmleri

Garibin Çilesi Ölünce Biter (1979)

Sevgi Dünyası (1980)

Günah Defteri (1981)

Talih Kuşu (1982)

Gözüm Gibi Sevdim (1982)

Hülyam (1982)

Aşk Adası (1983)

Candan Sevmeli (1985)

Sensizliğe Alışacağım (1985)

Ayrılık Acısı (1985)

Melek Yüzlüm (1985)

Gün Akşam Oldu (1986)

Sevdan Öldürdü Beni(1986)

Sevdim Seni (1987)

Tutsak (1987)

Sana Can Dayanmaz (1988)

Bir Umut Uğruna(1991)

Özlem(1985)

Kaderim (1987)

Gözüm Gibi Sevdim

Bugüne kadar birçok başarılı albümede imza atan Gökhan Güney,Güneş Yeniden Doğuyor,Geceler,Benim Sevdam,Eski Zaman Anılarım, gibi daha birçok albümle dinleyicisi ile buluştu.