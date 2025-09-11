Gökhan Türkmen'den oyunculuğa yeşil ışık

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gökhan Türkmen, eşi Sinem Türkmen ile Galataport'ta objektiflere yansıdı. Birlikte sahil havası almak istediklerini dile getiren çift, mağazaları dolaştı ve ardından yemek yedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Türkmen; "Şarkıcılık devam ediyor ama bir oyunculuk teklifi gelse düşünür müsünüz?" şeklindeki soruya; "Tabii ki olabilir, kendim oynarken keyif alabileceğim ve insanların da izlerken keyif alabileceği bir projenin içinde olmak istiyorum" yanıtını vererek oyunculuğa yeşil ışık yaktı.