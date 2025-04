Göksel Kortay: Ömrümün 62 yılı sahnede geçti

Usta tiyatrocu Göksel Kortay, İzmir'de bir söyleşiye katılarak oyuncu adaylarına deneyimlerini aktardı. Kortay, Sahne Tozu Tiyatrosu Göksel Kortay Sahnesi’nde düzenlenen söyleşide, öğrencilerin sektöre dair sorularını yanıtladı.

Söyleşinin sonunda, geçtiğimiz günlerde 86’ıncı yaşına giren Göksel Kortay’a doğum günü sürprizi yapıldı. Söyleşinin devam ettiği sırada sahneye pastayla giren oyuncular, Göksel Kortay'a duygusal anlar yaşattı. O anları alkışlarla karşılayan Kortay, dilek dileyip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Kendi adının verildiği sahnede tiyatro oyuncularının yetişmesinin çok güzel bir duygu olduğundan bahseden Göksel Kortay; "Çok sevdiğim İzmir’de adıma bir sahne olmasından büyük onur duyuyorum. Bunu da Sahne Tozu Tiyatrosu’nun kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören’e borçluyum. Çok duygulanıyorum. Buradan Türk Tiyatrosu’na çok büyük emek verecek, önemli işler yapacak birçok tiyatrocunun yetişeceğine inanıyorum. Aslında yetişti de. Onların çoğu şu an sahnelerde profesyonel olarak çalışıyor. Arkalarından gelenler de ileriki yıllarda çok daha özgüvenli bir şekilde tiyatro dünyasına adım atacaklardır" diye konuştu.

Tiyatronun en güzel zamanlarında yaşadıklarını anlatan Göksel Kortay, şunları kaydetti: Bizim zamanımızda seyirci orta yaşlardaydı. Fakat şu an çıkan seyircinin çoğu genç yaşlarda. Bu da çok sevindirici bir durum. Çünkü bu seyirci yetişiyor, tiyatroya ilgi devam ediyor demektir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. En zor zamanlarda, savaşlarda, hayatın durduğu, her şeyin mahvolduğu anlarda bile tiyatro hep devam etmiştir. Sığınaklarda bile oyunlar oynanmıştır.

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören ise "Benim için gerçekten çok tarihi bir an. Daha önce benzer duygular yaşadım ama bu seferki çok önemli. Çünkü biz Göksel Kortay’ın elinde büyüdük. Tiyatroyu kendisinden öğrendik. Şu an kendisiyle birlikte yan yana durmak büyük bir heyecan. Kendi ustamla çalışmak, hala onun çırağı olduğumu hissetmek kadar onur verici bir şey yok. Birlikte bir şey üretirken her adımda, her dakikada bir şey öğreniyorum. Bu heyecan paha biçilemez. Çıkacak olan ürün halk ve insanlar için. Sahne Tozu Tiyatrosu olarak birlikte, halkın çok beğeneceği; bugüne kadar belki de hiç böyle bir tadı ruhunda hissetmediği, kolay kolay hissedemeyeceği bir eserle yer alacağız. Bu da bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor" cümlelerine yer verdi.

Tiyatroda 20 yılı geride bıraktıklarından bahseden Çağlar İşgören, sözlerini şöyle sürdürdü: Yıllar önce, Sahne Tozu Tiyatrosu’nun cep tiyatrosu olarak ilk adımları Haldun Dormen ile birlikte atıldı. Umuyorum ki tiyatroyu seven insanlara da böyle anlar nasip olur. Yeter ki tutkularından vazgeçmesinler, tiyatroyu gerçekten gönülden yapsınlar. Tiyatro da zor bir sanat; dirayet, sabır ve inanç istiyor. Aynı zamanda yalnızlığın da sanatı ama biz o yalnızlığı birlikte yok edeceğiz.