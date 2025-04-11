Göksel Kortay: Ömrümün 62 yılı sahnede geçti

Usta tiyatrocu Göksel Kortay, İzmir'de bir söyleşiye katılarak oyuncu adaylarına deneyimlerini aktardı. Kortay, Sahne Tozu Tiyatrosu Göksel Kortay Sahnesi’nde düzenlenen söyleşide, öğrencilerin sektöre dair sorularını yanıtladı.

Söyleşinin sonunda, geçtiğimiz günlerde 86’ıncı yaşına giren Göksel Kortay’a doğum günü sürprizi yapıldı. Söyleşinin devam ettiği sırada sahneye pastayla giren oyuncular, Göksel Kortay'a duygusal anlar yaşattı. O anları alkışlarla karşılayan Kortay, dilek dileyip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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Kendi adının verildiği sahnede tiyatro oyuncularının yetişmesinin çok güzel bir duygu olduğundan bahseden Göksel Kortay; "Çok sevdiğim İzmir’de adıma bir sahne olmasından büyük onur duyuyorum. Bunu da Sahne Tozu Tiyatrosu’nun kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören’e borçluyum. Çok duygulanıyorum. Buradan Türk Tiyatrosu’na çok büyük emek verecek, önemli işler yapacak birçok tiyatrocunun yetişeceğine inanıyorum. Aslında yetişti de. Onların çoğu şu an sahnelerde profesyonel olarak çalışıyor. Arkalarından gelenler de ileriki yıllarda çok daha özgüvenli bir şekilde tiyatro dünyasına adım atacaklardır" diye konuştu.

Göksel Kortay’ın taklidini yapan oyuncu Gürcan Dağdelen de söyleşide renkli görüntüler oluşturdu. Ömrünün 62 yılını sahnede geçirdiğinden bahseden Göksel Kortay; "Pandeminin ilk dönemlerinde bile sahneye çıktım. 10 yıldır oynadığımız bir oyunumuz vardı. İlk başta düşünmedim ama sonra pandemi uzayınca sahneden çekildim. Pandemiden çok korktum. Ancak oyun hala devam ediyor. 61 yıl acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle geçti. Elbette sıkıldığım zamanlar da oldu ama asla vazgeçmedim. Öğrencilerime de asla vazgeçmemelerini söylüyorum. Bunun karşılığını elbette görecekler. Tiyatroda vazgeçmek diye bir şey yok. Çünkü bu bir aşk, bir sevda. Bütün tiyatrocular da ‘Biz sahnede ölmek isteriz’ derler. Benimki de öyle bir şey. Şimdi yeni projemize hazırlanıyoruz. Bu yaşta hala sahnede olabilmek, bu şansı yakalamış olmak müthiş bir mutluluk" ifadelerine yer verdi. Tiyatronun en güzel zamanlarında yaşadıklarını anlatan Göksel Kortay, şunları kaydetti: Bizim zamanımızda seyirci orta yaşlardaydı. Fakat şu an çıkan seyircinin çoğu genç yaşlarda. Bu da çok sevindirici bir durum. Çünkü bu seyirci yetişiyor, tiyatroya ilgi devam ediyor demektir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. En zor zamanlarda, savaşlarda, hayatın durduğu, her şeyin mahvolduğu anlarda bile tiyatro hep devam etmiştir. Sığınaklarda bile oyunlar oynanmıştır.