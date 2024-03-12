Göksel, Türkiye Turnesinin İstanbul Ayağı İçin İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda Sahnedeydi.

"ÇALIŞMA ARZUMU, AZMİMİ ANNEMDEN ALMIŞIM"

"SAHNE BENİM EVİM"

Göksel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Bayhan Müzik organizasyonuyla sahnede olmaktan çok mutlu olduğunu ve çalışma aşkını her zaman kendisini destekleyen annesinden aldığını dile getiren Göksel; “Annemin çalışan bir kadın olma hayallerini fazlasıyla gerçekleştirmekten gururluyum, sahnem benim bir ömür emek verdiğim evim sizi ağırlamak çok güzel.” diyerek seyircilerine teşekkür etti.