Göktürk'teki yeşil gerginlikte son durum

Mahallede imara açıldığı ifade edilen yeşil alanda inşaat çalışmalarının başlayacağı iddia edilmişti. Dün sabah saatlerinde bölgeye çevik kuvvet ve iş makineleri gelmiş, Kemerköylüler de araçlarını yola çekerek ve site girişini kapatarak çalışmaları engellemeye çalışmıştı. Alana gelen iş makineleri ise engellemelere rağmen çalışmalara başlamıştı.

Bölgedeki son durumu aktaran Erdem, "Kazı çalışmaları bugün de sürüyor. Bugün dünkü gibi çevik kuvvet ekipleri yok. Çalışmaların yapılacağı alanda daha çok işçiler var" ifadelerini kullandı.

"Göktürk Yeşil Kalsın Platformu" da, yaptıkları açıklamada, "Biz Kemerköylüler evlerimizi satın alırken yeşil alanlarımız ile birlikte satın aldık ve ortak yönetim planına yeşil alanları kaydettirdik" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Davalarımız devam ederken hukuksuz olarak yeşil alanlarımız ele geçirilmeye çalışılıyor. Haklarımızı koruması gereken kamu ve emniyet güçleri bu hukuksuz süreçte bizim karşımızda yer alıyor. Biz hukuksuzluğa karşı direniyoruz" denildi.

BORÇ KARŞILIĞI KAMUYA GEÇTİ

Demirören Holding, 2018’de Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Kemerburgaz’da bulunan ve üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirmişti. Demirören Grubu kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredilmişti. Söz konusu itilaflı bölgede Emlak Konut GYO’nun 224 bin 381 metrekarelik alanda konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm inşa edeceği belirtiliyor. Parsel mülkiyetinin Ziraat Bankası'na ait olan proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşaması öngörülüyor. Demirören Grubu, dün de Doğan Grubu'ndan aldığı İstanbul Bağcılar'daki medya binası için de Ziraat Bankası ile protokol imzaladığını açıkladı.