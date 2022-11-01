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Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA | Göktürk'teki yeşil gerginlikte son durum! Avukat açıklamalarda bulundu! Göktürk'te ne oluyor?
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Göktürk'teki yeşil gerginlikte son durum

Göktürk'te dün başlayan yeşil alan gerginliğinde, bölgedeki kazı çalışmaları bugün de sürüyor. Kemerköy Sitesi Yönetimi Avukatı Aslı Erdem, "Kazı çalışmaları devam ediyor. Bugün dünkü gibi çevik kuvvet ekipleri yok. Çalışmaların yapılacağı alanda daha çok işçiler var" dedi

SON DAKİKA | Göktürk'teki yeşil gerginlikte son durum! Avukat açıklamalarda bulundu! Göktürk'te ne oluyor?
Göktürk'teki yeşil gerginlikte son durum
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HABERTURK.COM

İstanbul Göktürk'teki yeşil alan gerginliğinde, bölgedeki kazı çalışmaları bugün de devam ediyor.

Mahallede imara açıldığı ifade edilen yeşil alanda inşaat çalışmalarının başlayacağı iddia edilmişti. Dün sabah saatlerinde bölgeye çevik kuvvet ve iş makineleri gelmiş, Kemerköylüler de araçlarını yola çekerek ve site girişini kapatarak çalışmaları engellemeye çalışmıştı. Alana gelen iş makineleri ise engellemelere rağmen çalışmalara başlamıştı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI UYGULANMAMIŞTI

Habertürk'e konuşan Kemerköy Sitesi Yönetimi Avukatı Aslı Erdem de, Göktürk'te Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın ilettiği tebligatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belirtti. Kararı ibraz ettiklerini belirten Erdem, "Yürütmenin durdurulması kararını ibraz ettik. Çalışmalar yarım saat durdu ancak kaldıkları yerden tekrar başladılar. Alana gelen yetkililer, İstanbul Valiliği'nin talimatı doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR SABAH KALDIĞI YERDEN TEKRAR BAŞLADI"

Bölgedeki son durumu aktaran Erdem, "Kazı çalışmaları bugün de sürüyor. Bugün dünkü gibi çevik kuvvet ekipleri yok. Çalışmaların yapılacağı alanda daha çok işçiler var" ifadelerini kullandı.

SİTE SAKİNLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"Göktürk Yeşil Kalsın Platformu" da, yaptıkları açıklamada, "Biz Kemerköylüler evlerimizi satın alırken yeşil alanlarımız ile birlikte satın aldık ve ortak yönetim planına yeşil alanları kaydettirdik" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Davalarımız devam ederken hukuksuz olarak yeşil alanlarımız ele geçirilmeye çalışılıyor. Haklarımızı koruması gereken kamu ve emniyet güçleri bu hukuksuz süreçte bizim karşımızda yer alıyor. Biz hukuksuzluğa karşı direniyoruz" denildi.

BORÇ KARŞILIĞI KAMUYA GEÇTİ

Demirören Holding, 2018’de Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Kemerburgaz’da bulunan ve üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirmişti. Demirören Grubu kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredilmişti. Söz konusu itilaflı bölgede Emlak Konut GYO’nun 224 bin 381 metrekarelik alanda konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm inşa edeceği belirtiliyor. Parsel mülkiyetinin Ziraat Bankası'na ait olan proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşaması öngörülüyor. Demirören Grubu, dün de Doğan Grubu'ndan aldığı İstanbul Bağcılar'daki medya binası için de Ziraat Bankası ile protokol imzaladığını açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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