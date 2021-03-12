Gölde Dehşet filmi oyuncuları kimler? Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Korku türündeki filmin başrolünde başarılı isimler yer alıyor. İşte detaylar...

GÖLDE DEHŞET OYUNCULARI KİMLER?

Sara Malakul Lane: Meredith Hernandez

Dolph Lundgren: Clint Gray

Lily Brooks O'Briant: Carly Gray

James Chalke: Don Barnes

Lance E. Nichols: Lewis Gallway

GÖLDE DEHŞET KONUSU NEDİR?

Birçok insanın köpekbalıları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasadışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Clint Gray sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışacaktır.