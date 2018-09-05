Gole sevinen futbolcuya ceza!

Altınordu takımı yetiştirdiği oyuncularla futbolumuza damga vuran bir takım…

Ne yazık ki, bir başka örneği daha yok. İzmir takımı yalnız oyuncu yetiştirmekle kalmıyor, felsefesi ile fark yaratıyor…

“İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” kavramının yalnızca bir slogan olmadığını yaptıkları uygulamalarla ortaya koyuyorlar…

Gençlere tek başına futbolun özelliklerini öğretmekle kalmıyorlar. Sosyal yaşamdan, davranışa kadar ciddi bir eğitim vermek için çaba gösteriyorlar. Futbol Akademisi eğitiminden geçen gençler “Altınordu öğretisi” ile hayata hazırlanıyorlar…

Süper Lig’e ve Avrupa’ya gönderdikleri futbolcular aldıkları temel eğitimle dikkat çekiyor, bulundukları ortamda örnek bir birey olarak gıpta edilerek izleniyorlar…

Geçen hafta yaşanan bir olay, yine Altınordu kulübünü gündeme taşıdı.

Türkiye’de ilk kez bir futbolcu “gol sevinci” yüzünden kadro dışı kaldı. İzmir ekibinin 4-0 kazandığı Denizli maçında Hüseyin Atakan Üner, attığı ilk golün ardından Denizli taraftarları önünde yaptığı abartılı sevinç nedeniyle 3 maç kadro dışı kalma cezası aldı…

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, futbolcusu Hüseyin Atakan’ı eleştirirken “hayat sınavından” geçemediğini ve yaptığı hareketin “terbiyesizlik” olduğunu söyleyerek ceza verdiklerini açıkladı…

Verilen ceza ilk olmasıyla birlikte, nedeni de ayrıca önemli. Herkesin ders alması gereken bir durum söz konusu…

Ayrıca, ceza alan futbolcunun yerine genç takımdan Berkay Görmez’in forma giyeceği de açıklandı…

Ceza bir suçtan çok davranışa kesiliyor. Üstelik, genç bir oyuncuya da A takımda şans veriliyor. Bir çok mesajı içinde barındıran bu uygulama herhalde bir tek Altınordu Kulübü’nde olabilirdi…

İşte, Altınordu felsefesinin önemi bu ceza ile bir kez daha ortaya çıkıyor. Altınordu’nun neden Altınordu olduğunu anlamak için başka söze gerek yok…

Övünerek söylemeliyiz ki, iyi ki futbolumuz da Altınordu var. Tebrik etmek lafı az kalır…



ALİ KOÇ’UN UYGAR DAVRANIŞI



Başkan seçildikten sonra yaptığı uygulama ve açıklamalarla alışık düzeni alt üst eden Ali Koç, geçen haftanın iyi örneklerinden bir başkasıydı…

Kayserispor’a yenilen Fenerbahçe büyük bir dram yaşarken, uygar davranışları gördük. Önce Sarı- Lacivertli taraftarları tebrik etmeliyiz. Yenildikleri takımı maç sonrası alkışlamaları sıradan bir iş değildi…

Sonra, başkan Ali Koç rakip soyunma odasına giderek galip takımı kutladı. Hatta, maçtan 2 saat sonra Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir’i arayarak “ her şey yolunda mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı?” diyerek bir başka uygar davranışa damga vurdu…

Bu yaşananlar futbolumuz da, görmediğimiz özlenen gelişmelerdir. Kolay, kolay unutulmaz. Olması gereken insani davranışlardır.

Ali Koç’un Fenerbahçe’ye başkan seçilmesi çok şeyi değiştirecek demiştik. İşte, futbolun sahada oynandığı asıl olanın dostluk olduğunu gördük. Dileriz, yaşanılan bu güzel tablo da herkes yer alır…

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