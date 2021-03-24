‘Gölgeler İçinde’ dünya festivallerinde

Dünya prömiyerini geçtiğimiz sene 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’de yapan ve festivalden Jüri Özel Ödülü-Gümüş George ile dönen Erdem Tepegöz’ün yeni filmi ‘Gölgeler İçinde’, festival yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Mart ayında Kuzey Amerika prömiyerini Cinequest Film Festivali’nde yapacak ve ana yarışma bölümünde yer alacak film Nisan ayında da Latin Amerika ve Hollanda’nın önemli fantastik film festivallerinde yarışacak.

Latin Amerika prömiyerini Fantaspoa Uluslararası Fantastik Film Festivali’nde gerçekleştirecek ‘Gölgeler İçinde’ aynı zamanda Amsterdam’da yapılan 37. Imagine Film Festivali’nin de yarışma bölümünde gösterilecek. Hemen arkasından da Hindistan’ın önemli festivallerinden 19. Pune Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.

Türkiye prömiyerini geçtiğimiz sonbaharda 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştiren film, festivalden Film-Yön En İyi Yönetmen ve SİYAD En İyi Film ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödülle dönmüştü. Antalya’dan hemen sonra Türkiye’deki festival yolculuğuna 8. Boğaziçi Film Festivali’nde devam eden ‘Gölgeler İçinde’, jüri tarafından En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni (Hayk Kirakosyan) ödüllerine layık görülmüştü.

Erdem Tepegöz’ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Contact Film Works’un, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği film ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor. Distopik bir dünyaya kuşkucu bir bakış atan bilimkurgu türündeki filmin başrolünde Numan Acar yer alırken, ona filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.