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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gonca Vuslateri, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Yeni aldığı çizmelerle dikkat çeken Vuslateri, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"ÇOK SEVİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Bu çizmelerimi çok seviyorum. Bana da yakıştığını söylüyorlar. Bugünkü kıyafet seçimim bu. Yarın ne olur bilemem." diyerek, objektiflere poz verdi.

DAVRANIŞI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz hafta yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaşmıştı. Vuslateri, televizyon kurulumu için eve gelen teknik ekibin, "Hayvanınızı odaya kapatın." demesi üzerine kapıdan geri çevirdiğini ifade etmişti.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

Ancak 35 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini ikiye bölmüştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Vuslateri'yi şu sözlerle eleştirmişti:

* İnsanların korkuları olabilir, hastalıkları olabilir. Yani bunların zerre önemi yok mu?

* Gayet normal bunu talep etmesi, adamın fobisi olabilir, alerjisi olabilir, türlü türlü problemleri olabilir. Adamlar gayet olur bir şey talep etmiş.

* Adamların fobisi olabilir, çok doğal değil mi? Üç kuruşa çalışan adamı bunun için şikayet etmek, ekmeğiyle oynamak hoş olmamış!

Gonca Vuslateri'nin bazı takipçileri de teknik ekibin söyleme tarzını eleştirerek, ünlü oyuncuya şu sözlerle destek vermişti:

'Hayvanınızı odaya kapatın' dediği canlı o evin bir bireyi, onun evi orası. Bu sebeple iş yapmaya geldiğin bir eve girerken 'Hayvanınızı odaya kapatın.' demezsin, rica edersin. İnsan gibi anlatırsın derdini, 'Ben korkuyorum.' ya da 'Alerjim var.' dersin. O zaman anlayış görürsün.

— Gonca Vuslateri (@gonca_vuslateri) September 4, 2021

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Vuslateri, kendisini eleştirenlere yanıt vermişti. Ünlü oyuncu, paylaşımında, "Beni çok seven olmasın. Yalnızca iyi biriyim diye de çırpınmam. Bunlar büyük sorumluluklar kardeşim. Hayvanlarım ev arkadaşlarımdır. Alerjisi olan 'Alerjim var.' diyecek. 'Odaya kapatın.' demeyecek. Bitti, gitti... Memleketi karşıma alırım ki... Üslup önemli." ifadelerini kullanmıştı.