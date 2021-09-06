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Haberler Magazin Gonca Vuslateri'den tartışma yaratan paylaşım: Teknik ekibi kapıdan geri çevirdim - Magazin haberleri
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Gonca Vuslateri'den tartışma yaratan paylaşım: Teknik ekibi geri çevirdim

Oyuncu Gonca Vuslateri, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Vuslateri, televizyon kurulumu için eve gelen teknik ekibi, evcil hayvanını başka bir odaya koymasını istediği için kapıdan geri çevirdiğini söyledi. Ünlü oyuncunun bu hareketi bazı takipçileri tarafından, "Adamların fobisi olabilir. Üç kuruşa çalışan adamı bunun için şikayet etmek, ekmeğiyle oynamak hoş olmamış." şeklinde eleştirildi

Gonca Vuslateri'den tartışma yaratan paylaşım: Teknik ekibi kapıdan geri çevirdim - Magazin haberleri
"Teknik ekibi kapıdan çevirdim"
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HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaştı. Vuslateri, televizyon kurulumu için eve gelen teknik ekibin "Hayvanınızı odaya kapatın" demesi üzerine kapıdan geri çevirdiğini ifade etti.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Ancak 35 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Vuslateri'yi şu sözlerle eleştirdi:

* İnsanların korkuları olabilir, hastalıkları olabilir. Yani bunların zerre önemi yok mu? Vicdan ve düşünceden yana yayasın fena halde.

* Gayet normal bunu talep etmesi, adamın fobisi olabilir, alerjisi olabilir, türlü türlü problemleri olabilir. Adamlar gayet olur bir şey talep etmiş.

* Adamların fobisi olabilir, çok doğal değil mi? Üç kuruşa çalışan adamı bunun için şikayet etmek, ekmeğiyle oynamak hoş olmamış!

Gonca Vuslateri'nin bazı takipçileri de teknik ekibin söyleme tarzını eleştirerek ünlü oyuncuya şu sözlerle destek verdi:

'Hayvanınızı odaya kapatın' dediği canlı o evin bir bireyi, onun evi orası. Bu sebeple iş yapmaya geldiğin bir eve girerken 'Hayvanınızı odaya kapatın' demezsin, rica edersin. İnsan gibi anlatırsın derdini, 'Ben korkuyorum' ya da 'Alerjim var' dersin. O zaman anlayış görürsün.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Vuslateri, kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Ünlü oyuncu, paylaşımında, "Beni çok seven olmasın. Yalnızca iyi biriyim diye de çırpınmam. Bunlar büyük sorumluluklar kardeşim. Hayvanlarım ev arkadaşlarımdır. Alerjisi olan 'Alerjim var' diyecek. 'Odaya kapatın' demeyecek. Bitti gitti... Memleketi karşıma alırım ki. Üslup önemli." ifadelerini kullandı.

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