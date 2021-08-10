Gonca Vuslateri: Bizi 'sevgili' yazarlar!

"Bizi 'sevgili' yazarlar!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, önceki gün yazar ve müzisyen Mehmet Güreli ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Birlikte kahve içen ikili, sohbet ederken objektiflere yansıdı.

"BİZİ 'SEVGİLİSİ YAZARLAR!"

Güreli, muhabirlerin sorularını esprilerle cevaplarken, bir anda Vuslateri'nin elini tutunca oyuncu, "Hocam ne yaptınız? Bizi 'Sevgili' yazarlar." dedi. Mehmet Güreli ise, "O el benim elim değil derim." ifadelerini kullanarak, kahkahalara boğuldu.

Ünlü oyuncu, ardından hocasını nezaketle gideceği yere kadar uğurladı.