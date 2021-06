"KENDİMİ KABUL ETME ZAMANINDAYIM"

Yaşadığı olayın psikolojik etkileri hakkında konuşan Gonca Vuslateri, şu ifadeleri kullandı:

Şu an çok iyiyim. Hastaneden çıktım. Setlere başladım. Şu anda devam eden bir Netflix filmi çekiyoruz. Şu an için her şey yolunda gidiyor. Keyfim çok yerinde diyecek de bir şey bulamıyorum. Çünkü hakikaten 35 gün hastanede yatınca özlemle ısrarla sadece işime dönmeyi hayal ettim. Çok şükür ayaktayım yanıklarım iyileşiyor. Uzun zamana yayılan yaklaşık 10 operasyon, PRP ve kök hücre tedavisi oldum. Doku yenilenmesi ile alakalı tüm operasyonlar gerçekleştirildi. Fakat artık psikolojik olarak kendimle barışma kabul etme ve bunun biraz zamana yayılacağını iyileşme kabul etme zamanındayım.