"ESKİ BİLETE PİYANGO VURMAZ"

Barşma iddialarının ardından Vuslateri, eski sevgilisi Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez'i eleştirmişti.

Oyuncu, konuyla ilgili, "Eski bilete piyango vurmaz. Arkana bakmayacaktın Jennifer Lopez ama ne diyelim... Bir tur daha döneceksin o aşkı, ne yapacaksın... Olan benim siyah sporcuma (Alex Rodriguez) oldu. İyi geceler vuslat eri. İyi uykular sana... Ne güzel ölüyormuş insan anılarda da..." ifadelerini kullanmıştı.

Vuslateri'nin bu paylaşım ile "barışma" iddialarına gönderme yaptığı ileri sürülmüştü.