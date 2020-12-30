Gonca Vuslateri ile Hakan Altun evleniyor mu? - Magazin haberleri

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Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Mutlu ilişkisi süren çiftin evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi. Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

"Kimsenin evlendiği yok" diyen oyuncu, "Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin, maskenizi takın" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Gonca Vuslateri, sevgilisi ile bu karesini, Sezen Aksu'nun "Erkek Güzeli" şarkısının "Seni pamuklara sarmalar sararım" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı.

SADECE GONCA!

Vuslateri ile pozunu Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısı eşliğinde yayınlayan Altun'un sosyal medyada ilk kez sevgilisini takip ettiği görülmüştü.

34 yaşındaki Vuslateri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi..

Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ’la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin...

Hakan Altun ise, bu gönderisine, "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken..." notunu düşmüştü.