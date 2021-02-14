"DEVAM EDEN BİR HAYATIM VAR"

34 yaşındaki Gonca Vuslateri, "Gülesim geliyor" sözlerinin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

"Biten bir ilişkim varsa, devam eden bir hayatım da var demektir" diyen Vuslateri, "Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü gününde sizin sorularınıza cevap vermem pek uygun olmaz. Uygunsa ve yine cevap vermem gerekiyorsa size 'gülesim geliyordur.' Başkasına değil" şeklinde konuşmuştu.