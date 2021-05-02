Ayrıca bu süreçte kendisine yardımcı olan doktorlara ve hemşirelere de teşekkür eden Gonca Vuslateri, şu ifadeleri kullandı:

15 gün her ağladığımda elimi tuttuğunuz, istifra ederken sırtımı sıvazladığınız, benimle hava alıp, tüm ağrı ve öksürüklerimde yanıma koştuğunuz için size minnettarım. Bu ülke size çok şey borçlu... Umarım sizi alkışlamaktan patlayan ellerimizi duyuyorsunuzdur. Minnettarım... Uf bir bacağım da iyileşse ne güzel olacak... Neyse daha hastanedeyiz ama kattan taşınırken bile koyuyor insana...