"İSTANBUL'U ÇIĞLIKLARIMLA AYAĞA KALDIRDIM"

Vuslateri, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile anlatmıştı. Tedavi gördüğü hastane odasından bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Covid-19, 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek, İstanbul'u çığlıklarımla ayağa kaldırdım.

"BU DA GEÇECEK"

Kök hücre tedavisi ile kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek. Neler neler geçmedi ki... Cihangir'im, köpeklerim, sokak kedilerim size emanet birkaç gün. Sedasyonu almadan önce son cümlem şuydu; 'Cissy'nin ilaçları...'

"SAĞLIK EN ÖNEMLİSİ"

Covid, daha iyi. 'Abla sana olanlar olmuş, biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Her defasında ve her dakika benimle ilgilenen sağlık personellerini uykumda dahi alkışlıyorum burada. Elleri dert görmesin... Yine hayatımı kurtardınız, var olunuz! Gözlerim azıcık şişti tabii. Şuraya bir 'Seni seviyorum Gonca' yazarsanız oh ne ala! Sağlık! En önemlisi sağlık... Gerisi gelir...

Takipçileri bu gönderisinin ardından Vuslateri'ye "Geçmiş olsun" mesajları yağdırmıştı.