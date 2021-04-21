"YARIN BİR OPERASYON DAHA!"

Tedavisi süren Gonca Vuslateri, yarın bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Son sağlık durumu ile ilgili takipçilerine bilgi veren oyuncu, şunları söyledi:

Az kaldı... Yarın bir operasyon daha... Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım. Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde 'Geçecek, başaracaksın' diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu.

"MUCİZEVİ TEDAVİLER UYGULANIYOR"

Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum. Sol bacağım komple yanık ama mucizevi tedaviler uygulanıyor iyileşmesi için. Covid bittiğinde bacak derdinin de çoğunluğu bitmiş olacak inşallah. Kaynayan suyu kaba boşaltıp, kabı yatağa koyarsan ve yanına oturursan çok kolay yanıyor insan. Bu olay bana bunu öğretti... Neyse... Ben yanmasam, sen yanmasan nasıl çıkar insan Covid'den aydınlığa... Hepinizi çok seviyorum. Önce sağlık, gerisi gelir...