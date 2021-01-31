Seni Çok Bekledim'den yeni fragman!

Gönül Dağı 14. son bölümünde; Dilek’in evinde elektrikler kesilir. Anne-kız bu problemi çözmeye çalışır, fakat sorun çözümsüz bir noktadadır. Gönül Dağı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 13. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Gönül Dağı (@gonuldagitrt) January 30, 2021

GÖNÜL DAĞI 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Onların yardımına Taner yetişir ve onlara özel bir icad geliştirerek sorunu çözer. Kısa sürede geliştirdiği bu icad, kasabanın da dikkatini çekecektir.

Veysel ve Cemile, Dişçi Musa’nın evine taşınmaya kararlıdır.

Bu taşınmaya karşı olan Döndü, onları vazgeçirmek için ne yapacaktır? Asuman’ın gönderilmesine engel olamayan Ramazan, bu durumu kabullenemez ve Ankara’ya doğru yola çıkar. Ramazan, Asuman’ı alıp kasabaya geri getirebilecek midir?

Öte yandan Zahide’nin Sefer’le evlenmesini istemeyen Erkan, ikisini zor durumda bırakacak işlere kalkışır. Sefer ve Zahide, bu zorlukların altından kalkabilecek midir?