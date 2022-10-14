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Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile hafızalara kazınan ve oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gülsim Ali bu sefer ablası ile gündem oldu. Ünlü oyuncunun kardeşini görenler gözlerine inanamadı!

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  • Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali, geçtiğimiz sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Ünlü isim yurt dışında yaşayan ablası ile paylaşım yaptı, benzerliği görenleri şaşırttı.
  • Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

    Geçtiğimiz yaz ayında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin sezon finali bölümünde kadroya veda eden Gülsim Ali, ablası ile fotoğrafını yayınladı. Ünlü isim yurt dışında ikamet eden kardeşine olan özlemini dile getirdi.
  • Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

    Instagram'da yeğeninin doğum gününü kutlayan Ali, ablasını da unutmadı. Ünlü isim, ablasıyla paylaşımına ''Canım ablam'' notunu düştü.
  • Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

    Gülsim Ali'nin anne ve babası Bulgaristan'da yaşıyor.
  • Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

    Gülsim Ali'nin Gönül Dağı'ndan sonra ekranlarda olacağı ilk projesi sevenleri tarafından merakla bekleniyor.
  • Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

    Bir dönem adı kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk dedikodularına karışan Gülsim Ali, bu konuda yanıt vermemeyi seçmişti.
  • Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

    İşte Gülsim Ali ve kardeşi...
  • Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

    Gülsim Ali'nin yeğeni ve kardeşi Almanya'da yaşıyor.
  • Gönül Dağı Dilek'in kız kardeşi güzelliğini ablasından almış! Fotoğraflarına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı

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